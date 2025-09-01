Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yeni dönem başladı, işte en çok para veren banka

Bankalar emeklileri çekmek için kıyasıya rekabet ederken yeni promosyon ücretleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini soruşturuyor. Bankalardaki sözleşme süresi sona erenler en çok parayı veren bankayı arıyor. 1 Eylül 2025 itibari ile emekli promosyonları güncellendi.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Vatandaşlar hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en çok promosyonu hangi banka veriyor? diye merak ediyor. Siz değerli okurlarımız için hepsini bu haberde topladı. İşte bankaların güncel promosyon tutarları...

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ Mİ?

1 Eylül itibarıyla bankaların emekli promosyon tutarları değişti. Bugün itibari ile tutarın 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor. Güncel emekli promosyonları da belli oldu, bankalara arası karşılaştırma yapmak için haberimize göz atabilirsiniz. İşte banka banka güncel promosyonlar...

Garanti BBVA

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.

▪️15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

▪️ 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme

▪️Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus

Toplamda 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.

AKBANK

Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon alacak. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül teklif ediliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’yi buluyor. Maaş taşıma işlemleri şubeye gitmeden Akbank Mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor. Öte yandan 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sunuluyor.

Böylece toplam promosyon ücreti 21 bin TL'yi buluyor.

VAKIFBANK

Vakıf Bank'ta emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor:

▪️ 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL

▪️ 10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL

▪️ 15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL

▪️ 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Promosyon tutarları Vakıfbank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

▪️ 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,

▪️ 10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,

▪️ 15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,

▪️ 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL

HALKBANK



Türkiye Halk Bankası ise SGK emeklilerine özel olarak 3 yıl için 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacak.

TEB

Maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL’ye varan promosyon kazanacak. Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi yeterli.

YAPI KREDİ

15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlara 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve birçok ayrıcalık sunuluyor. Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Eylül 2025 itibarıyla emeklilere en yüksek promosyonu sunan bankalar arasında Garanti BBVA (25.000 TL’ye varan promosyon), İş Bankası (21.000 TL’ye varan promosyon) ve TEB (21.000 TL’ye varan promosyon) öne çıkıyor.

PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILIR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhütte bulunmak zorunda. Promosyonlar, başvuru yapıldıktan sonra birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor.