Eşi emekli olunca harekete geçti, hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi! "Herkese tavsiye ederim"

Yaklaşık 10 yıl önce emekliye ayrılan eşi Ömer Özyılmaz’la birlikte İstanbul'dan doğup büyüdükleri topraklara dönmeye karar veren Nurifer Özyılmaz, üretime katkı sağlamak için kolları sıvadı. Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen “Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi” projesine başvurarak, hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Proje desteğiyle Güzelyurdu Mahallesi'nde sera kuran dört çocuk annesi Özyılmaz, burada domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ve karpuz gibi ürünler yetiştiriyor.

"YILLARDIR KURDUĞUM HAYALDİ"

Yıllardır örtü altı tarımla ilgilenme hayali kurduğunu söyleyen 60 yaşındaki Özyılmaz, yörede tarım ve hayvancılığın yaygın olduğunu belirtti. Özyılmaz, yüksek rakım nedeniyle başlangıçta tereddüt yaşadığını ancak elde ettikleri sonuçların kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

"Burası benim hayalimdi" diyen Özyılmaz, şöyle konuştu:

"Merakındaydım zaten. İnternette de görüyorduk, istiyorduk üretimi. Yüksek rakım, 'Burada olur mu, olmaz mı?' tereddüdünde kaldık. Ama yaptık, oldu. Devlet desteğiyle hayalim gerçeğe dönüştü. Bu yıl ilk kez üretim gerçekleştiriyoruz. Yaptık ve başardık, çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim."

VERİM BEKLENTİSİ YÜKSEK

Özyılmaz, verimli bir hasat dönemi beklediğini ifade ederek, "Domates, salatalık, kapya ve sivri biber, patlıcan, kabak ve karpuz üretimi yapıyorum. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık. 500 ila 1 ton rekolte beklentim var. Gelecek yıllarda bu rakamı artırmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Ürünleri hasat ettikçe hem belde hem de Giresun’daki pazarlarda satışa sunduğunu belirten Özyılmaz, aile bütçesine katkı sağlamaktan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Nurifer Özyılmaz’ın eşi Ömer Özyılmaz da seracılık sürecinde eşine destek olduğunu ve onunla gurur duyduğunu ifade etti. "Devletimizin sağladığı destekle seramızı kurduk. Güzel bir sezon geçiriyoruz. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.