Giresun'da korkunç kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı, can kayıpları var
Giresun'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yağlıdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesi Geyikçi Yaylası'nda Mustafa Bayram idaresindeki yabancı plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerinde jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
FECİ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ
Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ile beraberindeki eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Murat Bayram ise Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ABD'de yaşayan ailenin, tatil için bir süre önce memleketlerine geldikleri öğrenildi.
