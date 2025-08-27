Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ'da feci kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da feci kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.P. yönetimindeki 02 KV 533 plakalı otomobil ile M.Ö. hakimiyetindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yolun kenarına savruldu.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4’ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

