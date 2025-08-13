Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Elazığ’da bir minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Sürsürü İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 23 ES 145 plakalı minibüs, 33 ALB 270 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs park halinde bulunan 23 AEG 802 ve 06 FA 1277 plakalı otomobiller çarparak refüje çıktı.

Kazada 2’si çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

