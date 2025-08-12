Tayland'da feci kaza! Tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza, Tayland'ın kuzeyinde bulunan Phayao eyaletinde yaşandı. Dün akşam saat 19.00'da konteyner yüklü bir tır, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen araçları biçti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ BEBEK 4 YARALI VAR

Kazada tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan biri bebek 4 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı ilk incelemeye göre kazanın tır şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.