Tayland'da feci kaza! Tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: Ölü ve yaralılar var

Tayland'da feci kaza! Tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da konteyner yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza, Tayland'ın kuzeyinde bulunan Phayao eyaletinde yaşandı. Dün akşam saat 19.00'da konteyner yüklü bir tır, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen araçları biçti.

Tayland'da feci kaza! Tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ BEBEK 4 YARALI VAR

Kazada tırın altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan biri bebek 4 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı ilk incelemeye göre kazanın tır şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tayland'da feci kaza! Tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

