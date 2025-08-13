Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ'da silahlı bıçaklı kavgada can pazarı: Çok sayıda yaralı var

- Güncelleme:
Elazığ'da iki grup arasında, alacak verecek meselesiyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde aralarında alacak verecek olan iki aile cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aileler arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

