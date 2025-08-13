Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cami bahçesi karıştı, kavgayı ayıran imam hastanelik oldu

Cami bahçesi karıştı, kavgayı ayıran imam hastanelik oldu

Güncelleme:
Iğdır'da cami bahçesinde kavga eden tarafları ayırmak isterken yumruklu saldırıya uğrayan imam yaralandı.

Olay, Hacı Hacer Camii'nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, cami görevlisi ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taraflar arasında tansiyon yükselirken, araya giren imam ve eski Ehl-i Beyt Âlimler Derneği Başkanı Zeki Tümay kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak taraflardan biri, Tümay'a yumruk atarak olay yerinden kaçtı.

Yüzüne aldığı darbe ile yaralanan Zeki Tümay, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İmama saldıran şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

