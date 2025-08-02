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Namaz kılan imamdan büyük kahramanlık! Küçük çocuğun hayatını son anda kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Namaz kılan imamdan büyük kahramanlık! Küçük çocuğun hayatını son anda kurtardı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum’da müezzinlik mahfilinden düşen bir çocuğu imam Mustafa Uysal son anda havada yakaladı. O anlar camideki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Kışla Camisi'nde görevli imam Mustafa Uysal, müezzinlik mahfilinde namaz kıldığı sırada arkadaşının çocuğunun düştüğünü fark etti.

NAMAZI BIRAKTI, BACAĞINDAN YAKALADI

Namazı bırakarak düşen çocuğu havada bacağından yakalayan Uysal, çocuğun yaralanmasını engelledi. Uysal, küçük çocuğu başka bir yere götürdükten sonra tekrar namazını kıldı. Uysal'ın düşen çocuğu yakalaması, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Namaz kılan imamdan müthiş kahramanlık! Küçük çocuğun hayatını son anda kurtardı - 1. Resim

“RABB'İMİZİN YARDIMI İLE KURTARMIŞ OLDUK”

Uysal, namaz sırasında düşmekte olduğunu görünce çocuğu bir anlık refleksle bacağından yakaladığını söyledi.

Çocuğun bir imam arkadaşının oğlu olduğunu belirten Uysal, "Namazda cemaatten bir vatandaş beni ön tarafa davet etti ancak kalbi bir duygu ile namazı müezzinlik mahfilinde kılacağımı söyledim. Namaza durunca çocuk yanımıza geldi. Tam secdeye gittiğim anda çocuğun ayağının yerden kalktığını hissettim. Ani bir refleksle Rabb'imizin yardımı ile kurtarmış olduk" dedi.

Namaz kılan imamdan müthiş kahramanlık! Küçük çocuğun hayatını son anda kurtardı - 2. Resim

Uysal, insanların bazen, "İbadet mi önce gelir can kurtarmak mı? O esnada namaz bozulur mu?" şeklinde düşünebildiğini anlatarak, "Bir kişi zarara uğrayacaksa o esnada namazı bozup müdahale etmek, o kişiyi kurtarmak lazım" ifadesini kullandı.

Namaz kılan imamdan müthiş kahramanlık! Küçük çocuğun hayatını son anda kurtardı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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