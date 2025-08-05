Kur'an Kursu'nda araba kavgası! İmamı köy meydanında darbettiler

31 Temmuz Perşembe günü Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde İmam İsa Göktaş'ın iddiasına göre, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden biri, oyun oynadığı sırada park halindeki bir araca kola döktü.

EVE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine araç sahibinin annesi, elindeki sopayla öğrenciyi cami bahçesinde darpetti. Olayı gören imam Göktaş, kadını uyararak sakinleştirdi ve aracın oradan kaldırılması gerektiğini belirterek köy muhtarına bildirdi. Ancak akşam saatlerinde Göktaş, çocuklarıyla birlikte evine dönerken aracın sahibi tarafından yolunun kesildiğini ve yaklaşık 8-10 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını, çocuklarının da arbedeye karıştığını öne sürdü.

Olayı duyan Göktaş'ın eşi, olay yerine gelerek çocukları kalabalığın içinden çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren kavgayı köy meydanında toplanan çok sayıda kişi izledi, ancak kimsenin müdahale etmediği iddia edildi. Olay, jandarmanın müdahalesiyle sona erdi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BİR ÖĞRENCİYE VURDUĞUNU GÖRDÜM"

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde görev yapan imam hatip İsa Göktaş, 14 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtti. Olay anını anlatan Göktaş, "Öğrencilerim cami bahçesinde oyun oynuyordu. Bazıları caminin arka tarafına gitmişti. ‘Arkadaşınızı oradan alın' dediğim sırada, yaşlı bir kadın elindeki sopayla öğrencilerimi kovalayıp caminin önüne getirdi. Gözümün önünde bir öğrenciye vurduğunu gördüm. Doğal olarak sahip çıkmak istedim ve kadını uyardım: ‘Burada hocası varken neden müdahale ediyorsunuz?' dediğimde, kadının eşi gelip çocuklarla ilgilenmediğimi söyleyerek tepki gösterdi. Ancak büyüklerime saygımdan tartışmayı uzatmadım ve öğrencileri içeri aldım" diye konuştu.

KOLA İDDİASINI YALANLADI

Kadının çocukların aracına kola döktüğünü iddia ettiğini, ancak öğrencilerinin böyle bir şey yapmadığını aktaran Göktaş, muhtarla görüşerek durumu büyütmemek için aracın bulunduğu yerden kaldırılması gerektiğini belirttiğini söyledi. Namaz sonrası öğrencinin ailesinin kendisini arayarak "Hocam benim çocuğumu neden dövdüler ve kim dövdü?" diye sorduğunu ve bu konuda ailesini sakinleştirdiğini aktardı.

"ÇOCUKLARIMIN YANINDA KÜFÜRLER EDEREK BENİ DARP ETTİLER"

Ancak aynı gün akşam namazından sonra motosikletiyle çocuklarıyla yolda giderken, araç sahibinin önlerini keserek aniden kendisine saldırdığını belirten Göktaş, "Motosikletten indirildim, hakaretler, küfürler ve fiziki saldırı başladı. Sakinliğimi korumaya çalıştım ancak saldırganlar devam etti. Daha sonra akrabaları da gelerek kalabalık bir grupla üzerime yürüdü. Bu durum hem benim hem de çocuklarımın psikolojisini olumsuz etkiledi. Çocuklarım ağladı, büyük travma yaşadılar" dedi.

Olayın yaşandığı yere dair görüntü kaydı bulunmadığını belirten aile, köyde kendi evlerine gitmekten korktuklarını ifade ederek, konunun bir an önce çözülmesi için emniyet güçlerinden yardım talep etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, söz konusu kavgayı başlatan şahsın ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.