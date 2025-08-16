Giresun'da katliam gibi kaza! Fındık bahçesine devrilen kamyonette 4 kişi can verdi

Giresun'un Doğankent ilçesinde Ali Alim idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Oyraca köyü yolunda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.