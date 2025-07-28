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Giresun'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Giresun&#039;da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada iki araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

A.H. idaresindeki 28 M 6128 plakalı yolcu minibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Güce ilçe kavşağında E.B. yönetimindeki 28 AEA 912 plakalı otomobille çarpıştı.

13 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüsteki yolculardan H.K, Ö.F.Ö, N.G, M.Y.Ö, S.Ç.S, Ö.Y, G.Y, A.Y.K, İ.K, P.G. ve T.S. yaralandı.

Genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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