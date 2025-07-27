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Bu hayvana dikkat! Giresun'da yolu birbirine kattı, şoförler ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Giresun, Dereli, Dağ Keçisi, Görüntü, Yolda, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Dereli ilçesinde yolda ilerlemekte olan bir aracın önüne aniden dağlık yamaçtan inen dağ keçisi çıktı. Agresif tavırlar sergileyen dağ keçisini araç içindekiler saniye saniye kaydettiler. Dağ keçileri koruma altındaki hayvanlar arasında yer alıyor.

Dağ yolunda ilerlemekte olan aracın önünde bir anda beliren dağ keçisi şahlanarak saldırgan bir tavır sergiledi.

Sol arka ayağında bir yarasının olduğu ve sektiği gözlenen dağ keçisinin bir gün sonra bu sefer de Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara mevkiinde ortaya çıktığı görüldü.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Görüntülerde ilerleyen araca doğru yürüyen keçiyi araç içerisindekiler geri geri ilerleyerek görüntülediler.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde bulunuyor.

Bu hayvana dikkat! Giresun'da yolu birbirine kattı, şoförler ne yapacağını şaşırdı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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