Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Giresun&#039;da fındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Fındık, İşçi, Tirebolu, Giresun, Can Kaybı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde fındık bahçesine işçi taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Giresun’un Tirebolu ilçesi Boynuyoğun köyünden Arslancık köyündeki fındık bahçesinde ot biçme işi için giden kamyonet, Kuşboynu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan işçilerden, işçi başı olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Orhan Tomak olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Yaralılardan 6’sı Görele Devlet Hastanesi’ne, 3’ü ise Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Togg T10F, TBMM'de sergilendi! Milletvekilleri de hayran kaldıYasak kalktı, Emre Belözoğlu'ndan acı itiraf geldi: Kulüp tarihinin en zor dönemi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oğlunu art arda bıçaklayarak öldürmüştü! O babanın ilk ifadesi ortaya çıktı - 3. SayfaEvlat katili babanın ifadesi kahrettiGiresun'da dehşet! Amca, yeğenine kurşun yağdırdı - 3. SayfaGiresun'da dehşet! Amca, yeğenine kurşun yağdırdı41 yıl önce cinayet işlemişti! Kırmız bültenle aranan zanlı Hatay'da yakalandı - 3. SayfaKırmızı bültenle aranıyordu, Hatay'da enselendiKonya'da iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı var - 3. SayfaKonya'da iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı varFreni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü - 3. SayfaFreni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçtiAdana'da silahlı kavga: 2 taksi sürücüsü yaralandı! - 3. SayfaAdana'da silahlı kavga: 2 taksi sürücüsü yaralandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...