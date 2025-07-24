Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Giresun’un Tirebolu ilçesinde fındık bahçesine işçi taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Giresun’un Tirebolu ilçesi Boynuyoğun köyünden Arslancık köyündeki fındık bahçesinde ot biçme işi için giden kamyonet, Kuşboynu Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan işçilerden, işçi başı olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Orhan Tomak olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6’sı Görele Devlet Hastanesi’ne, 3’ü ise Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.