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Giresun’da kaza: Tır şoförü olay yerinde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Giresun’da kaza: Tır şoförü olay yerinde can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu, Ordu-Giresun istikametinde ilerlemekte olan tır, kırmızı ışıkta duran başka bir tıra henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla çarptı. 

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır şoförünü Muhittin Deniz’in (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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