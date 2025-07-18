Piyasalarda hareketli hafta geride kaldı! Hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 10.366 puandan kapanarak %0,07 gibi oldukça sınırlı bir prim yaptı. TSİ 18:00 itibarıyla bakıldığında; gram altın haftalık bazda %0,44 artışla 4.355 TL’ye yükseldi. Dolar %0,60 primle 40,37 TL’ye ve Euro %0,05 primle 47,08 TL’ye yöneldi. Para Piyasası Fonlarının haftalık ortalama getirisi %0,89 ve Borçlanma Araçları Fonlarının da %0,42 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 10.366 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.990 ve en yüksek 10.407 puanı test etti. Borsada haftalık yükseliş ise %0,07 gibi oldukça sınırlı bir prime işaret etti.

Endekste 10.400 seviyesinin hâlâ güçlü bir direnç olarak önemini koruduğunu vurgulayan İntegral Yatırım, “Endekste daha kalıcı ve güçlü yükseliş için bu seviyenin üzerinde hacimli ve istikrarlı seyir gerekiyor. 10.400 üzerine gün sonu kapanışların oluşması halinde 10.800 direncine doğru hareketin devam etmesi beklenebilir.” görüşünü paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN FORMASYON

Bu haftanın ilk yarısında borsada etkili olan kâr satışlarının önemli destek noktalarının üzerinde karşılanmasını olumlu olduğunu aktaran Ata Yatırım, “Hacim artışı eşliğinde gelen alımlarla toparlanma görüyoruz. Ayrıca, haftalık grafiklerde oluşumunu gördüğümüz Bayrak/Flama formasyon süreci önümüzdeki günler için pozitif beklentimizi destekliyor. Endekste 10.277 seviyesini artık ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınabilmesi, yükseliş hareketinin devamını destekleyecektir. Geçtiğimiz günlerde kâr satışlarının geldiği 10.441 seviyesinin aşılması, harekete ivme kazandıracaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

KKM’DE GERİLEME SÜRÜYOR

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında;

-Bankacılık sistemindeki kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 11 Temmuz itibarıyla 522 milyar TL oldu. Önceki hafta KKM hesaplarının büyüklüğü 535 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

-Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku geçen hafta 178 milyon dolar arttı. Yabancılar tahvil tarafında ise 493 milyon dolarlık satış yaptı.

-Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı ise 11 Temmuz ile sona eren haftada 925 milyon dolar artarak 192 milyar 114 milyon dolar oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM

Küresel piyasalarda tarafında ise FED’den gelen açıklamalar izlenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ABD ekonomisine yönelik artan riskler ve gümrük vergilerinin sebep olduğu enflasyonun “kalıcı bir fiyat artışına yol açmayacağına” dair güçlü ihtimalleri öne sürerek, bu ayın sonunda faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu arada ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan 12 aylık enflasyon beklentileri de temmuzda; %5,0’ten %%4,4 seviyesine geriledi.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

Bu hafta yatırım araçlarının performanslarına TSİ 18:00 itibarıyla bakıldığında;

-Gram altın %0,44 artışla 4.355 TL’ye yükseldi.

-Dolar %0,60 primle 40,37 TL’ye ve Euro %0,05 primle 47,08 TL’ye yöneldi.

-Para Piyasası Fonlarının haftalık ortalama getirisi %0,89 ve Borçlanma Araçları Fonlarının da %0,42 olarak gerçekleşti.