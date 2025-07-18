Son 1 ayda en çok bu hisseler yükseldi! BİST 100 endeksi 4 ayın zirvesinde…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 10.371’den tamamlayarak, son 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeksteki yükseliş son 1 ayda kendini gösterirken, BİST 100 bu süreçte %12,76 prim yaptı. En çok yükselen hisselerde ise primler %50 seviyesini geçti. Analistler, 10.400 seviyesinin kritik direnç olduğunu belirterek, bu seviyenin aşılması halinde endeksin 10.700-10.800 bandına doğru ivmelenebileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %2,46 primle 10.371 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks son 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında DSTKF, BALSU, TSKB, GARAN ve TUREX %9,07 - %5,59 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. ALTNY, IEYHO, OBAMS, FROTO ve MAGEN ise %-3,24 - %-0,89 arası değer kaybıyla en çok düşen hisseler arasında başı çekti.

KCHOL, GARAN ve GUBRF en fazla para girişi yaşanan hisseler olurken; PGSUS, FROTO ve ISCTR para çıkışında ilk 3’te yer aldı.

1 AYDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında, endeksin %12,76 prim yaptığı son 1 aylık süreçte ise en fazla yükselen hisseler şöyle sıralanıyor:

1-Şekerbank (SKBNK): 7,17 TL (%54,97)

2-Europower Enerji (EUPWR): 33,14 TL (%36,38)

3-Emlak Konut GYO (EKGYO): 19,16 TL (%33,33)

4-Fenerbahçe (FENER): 14,03 TL (%30,82)

5-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 415,00 TL (%30,71)

6-Halkbank (HALKB): 26,30 TL (%30,59)

7-İş Bankası (ISCTR): 14,64 TL (%27,64)

8-Girişim Elektrik GESAN): 49,36 TL (%27,28)

9-Türkiye Sınai kalkınma bankası (TSKB): 13,61 TL (%25,67)

10-Garanti Bankası (GARAN): 141,60 TL (%23,67)

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler, borsada 10.400 seviyesinin oldukça kritik bir direnç olduğunu belirterek, “Endeks, 4 aydır aşılamayan bu dirence oldukça yaklaştı. Bu seviyenin yukarı kırılması ve üzerinde kalıcılık durumunda, endekste 10.700-10.800 yolculuğu başlayabilir. Kâr satışları halinde ise 10.250 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

DİKKATLER TCMB VE MOODY’S’TE…

Gelecek hafta TCMB’nin kritik faiz kararının da belli olacağını hatırlatan analistler, “Ağırlıklı olarak 250 baz puanlık indirim bekleniyor. Öte yandan gelecek hafta ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak. Cuma günü de dikkatler kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten gelecek değerlendirmede olacak. Bu gelişmeler piyasalardaki fiyatlamalara yön verebilir” şeklinde konuşuyor.