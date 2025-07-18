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Bakan Yumaklı güzel haberi verdi! 1,7 milyar liralık destekleme ödemesi hesaplara yatıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Yumaklı güzel haberi verdi! 1,7 milyar liralık destekleme ödemesi hesaplara yatıyor
Tarım Ve Orman Bakanlığı, Çiftçi, Ödeme, Tarım, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 735 milyon 183 bin 703 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

"BUGÜN ÇİFTÇİLERİMİZİN HESAPLARINA AKTARIYORUZ"

Tarımın geleceğini birlikte inşa etmek için üreticileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 735 milyon 183 bin 703 lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, tarım sigortaları desteği 1 milyar 594 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 114 milyon 316 bin 864 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 11 milyon 921 bin 680 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 11 milyon 806 bin 38 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 2 milyon 812 bin 264 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 326 bin 857 lira olarak ödenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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