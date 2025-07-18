565 bin engelliye 12,5 milyar lira ödendi

Devlet, dar gelirliler başta olmak üzere 50 farklı alanda vatandaşa sosyal yardımda bulunurken, özellikle engelliler ve engelli yakınları için 2025 yılının ilk altı ayında 14 milyar lira civarında ödeme yaptı.

HABER MERKEZİ ANKARA -Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bürokratlarının paylaştığı verilere göre ülkemizde yüzde 40 ila yüzde 69 engelli olan vatandaşlar için ayda 4 bin 302 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara 6 bin 454 lira, engelli yakınlarına ise 4 bin 302 lira aylık ödeme yapılıyor. Engelli aylığı kapsamında 2024’te 614 bin 532 kişiye 25,1 milyar lira kaynak sağlandı. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 565 bin 39 engelliye 12,5 milyar lira ödeme yapıldı. Engelli yakını aylığı kapsamında ise 2024’te 93 bin 682 kişiye 2,86 milyar lira, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 81 bin 256 kişiye 1,41 milyar lira destek verildi. Öte yandan, Ulusal Vefa Programından 23 bin 512’si engelli olmak üzere toplam 128 bin yaşlı ve engelli vatandaş yararlanırken, program için 2,79 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu yolla, vatandaşların ev temizliğinden, kişisel bakımına kadar her alanda ihtiyacı karşılandı.

Engelli vatandaşlara ayrıca barınma yardımı da veriliyor. Bu kapsamda, hane başına ev onarımı için 35 bin ile 100 bin lira, prefabrik ev talebi olursa 300 bin liraya kadar, betonarme ev yapımı talebi olduğu zaman da 500 bin liraya kadar destek sağlanabiliyor. 2019’dan bugüne, engeli vatandaşların yaşadığı bin 466 haneye ev yapımı yardımı olarak 128,5 milyon lira, 4 bin 991 haneye ise ev onarımı yardımı için 129 milyon lira kaynak tahsis edildi.

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