Tarih açıklandı! Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin personeli kapsayan atama planı ikinci etap alım tarihleri merak ediliyor. Mayıs ayında yapılan ilk atama süreciyle 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi toplamda 19 bin alım yapıldı. Kalan 18 bin atama için gözler Bakanlığın açıklayacağı tarihe çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 18 bin kişilik personel alımı ne zaman merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personeli atama takviminde 18 bin kişilik personel atamasına sıra geldi. İlk etapta açıklanan 19 bin personel alımı mayıs ayında gerçekleşmişti. İkinci etap ise 2025/5 tercih kılavuzu ışığında yapılacak. Bakan Memişoğlu'nun işaret ettiği tarihler merak ediliyor.

18 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasına göre, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." açıklamasını yaptı.

Ekim ayı başında sağlık personeli alımına dair ilanın ve ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzu ve kadro dağılımı yayımlaması bekleniyor.

Önceki dönemde en fazla kadro hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, ebe, laboratuvar teknikeri gibi alanlara ayrılmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2025 yılının ikinci alımı olan 18 bin personel alımı başvuru şartları ve diğer detayları yayımlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Kılavuz yayımlanmadığı için başvuru şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.

18 BİN PERSONEL KADRO DAĞILIMI

18 bin atamaya ilişkin kadro ve branş dağılımı açıklanmadı. Ancak Sağlık Bakanı Memişoğlu ciyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti.

Mayıs ayındaki atamanın kadro dağılımı şu şekildeydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658