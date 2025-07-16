Sağlık Bakanlığı tespit etti! 419 kozmetik ürünü sahte

İnsan sağlığıyla oynayanlara 93 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Sahte ve kaçak olduğu belirlenen 61 bin 562 kozmetik ürün imha edildi. 17 kişi ve firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ESMA ALTIN ANKARA - Sağlık Bakanlığı, internet, TV, sosyal medya vb. kanallar üzerinden insan sağlığı için iyi olduğu iddiasıyla yapılan ürün satış ve tanıtımlarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, vatandaşları yanıltıcı şekilde sağlık beyanıyla satış ve tanıtım yapan 1.796 internet sitesi kapatılma talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine, 684 internet sitesi ise Ticaret Bakanlığına bildirildi.

17 kişi ve firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Halkın sağlığıyla oynayanlara 92 milyon 406 bin 941 lira idari para cezası uygulandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) ilk altı aylık denetimlerinde de risk bazlı olarak 606 kozmetik ürün denetlendi. Söz konusu ürünlerden 419’unun uygunsuz, 13’ünün ise riskli olduğu belirlendi. Mevzuata aykırı kozmetik ürün satanlara 4 milyon 374 bin 148 lira para cezası verildi. Ele geçirilen 61 bin 562 sahte-kaçak ürün imha edildi. Denetimler sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilenler arasında dudak parlatıcıları, tüy dökücü kremler, köpük sabunlar ve vücut spreyleri vb. kozmetik ürünler yer aldı.

DEZENFEKTANLAR MERCEK ALTINDA

TİTCK’nın el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi vücuda değen Tip-1 ve Tip-19 biyosidal ürünler için denetimleri de sürüyor. Bu kapsamda ilk altı ayda 44 ürün denetlendi, 5’inin riskli, 3’ünün ise uygunsuz olduğu ortaya çıktı. Firmalar, 1 milyon 633 bin 572 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Uygunsuzluk gerekçesiyle işlem yapılan ürün listesinde antimikrobiyal el ve cilt spreyleri, antibakteriyel saç yıkama boneleri, antibakteriyel katı sabunlar vb. ürünler bulunuyor.