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Su şişesi iki kişiyi kör etti! Marka alarma geçti: Yaklaşık 850 bin ürün geri çağrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Su şişesi iki kişiyi kör etti! Marka alarma geçti: Yaklaşık 850 bin ürün geri çağrıldı
Sağlık, Göz Sağlığı, Walmart, Su Şişesi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Walmart, kapaklarının aniden açılıp beklenmedik şekilde tüketicilere çarpabilmesi nedeniyle yaklaşık 850 bin paslanmaz çelik su şişesini geri çağırdı. Yapılan incelemelerde bu ürünlerden kaynaklı iki kişinin kör olduğu ortaya çıktı. 

Amerikan perakende zinciri Walmart , kapaklarının 'fırlayıp' beklenmedik şekilde tüketicilere çarpabilmesi nedeniyle yaklaşık 850 bin ürününü geri çağırıyor. 

Su şişesi iki kişiyi kör etti! Marka alarma geçti: Yaklaşık 850 bin ürün geri çağrıldı - 1. Resim

MODELİ AÇIKLANDI

NBC News'in haberine göre geri çağırma, 2017'den beri ülke genelindeki Walmart mağazalarında satılan  "Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri"ni kapsıyor. ABD Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu'nun perşembe günü yayınladığı bir duyuruya göre, bu ürünler "ciddi darbe ve yırtılma tehlikesi" oluşturuyor.

Su şişesi iki kişiyi kör etti! Marka alarma geçti: Yaklaşık 850 bin ürün geri çağrıldı - 2. Resim

Perşembe günkü duyuruya göre Walmart, şişelerini açarken bu kapakların yüzlerine çarpması sonucu yaralanan üç tüketiciye dair şikayet aldı. 

İKİ KİŞİ KALICI GÖRME KAYBI YAŞIYOR

Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu (CPSC), bu kişilerden ikisinin "gözlerine darbe alması sonucu kalıcı görme kaybı yaşadığını" da ekledi. Tüketiciler, geri çağrılan Ozark Trail şişelerini kullanmayı bırakmaya ve tam para iadesi için Walmart ile iletişime geçmeye çağrılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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