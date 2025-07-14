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Yıllarca kireçtaşı mağaralarında bekletiliyor... Dünyanın en pahalı peyniri: Rekor fiyata satıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıllarca kireçtaşı mağaralarında bekletiliyor... Dünyanın en pahalı peyniri: Rekor fiyata satıldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya’daki Ángel Díaz Herrero peynir fabrikasında 10 ay boyunca dinlendirilen küflü Cabrales peynirinin bir dilimi müzayedede rekor fiyata satılırken, bu ''müzayedede satılan en pahalı peynir'' olarak Guinness Dünya Rekoru'na girdi . 

İlginç görüntüler İspanya’dan… Ángel Díaz Herrero peynir fabrikasında yaklaşık 10 ay dinlendirilen Cabrales peynirinin bir dilimi, yaklaşık 42 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 688 bin TL) satıldı.

Yıllarca kireçtaşı mağaralarında bekletiliyor... Dünyanın en pahalı peyniri: Rekor fiyata satıldı - 1. Resim 

Cabrales peyniri, müzayedede satılan en pahalı peynir olarak Guinness Dünya Rekoru'na girerken, söz konusu peyniri, İspanya’da restoran işleten Iván Suárez aldı. 

YILLARCA KİREÇTAŞI MAĞARALARINDA BEKLETİLİYOR

Pastörize edilmemiş inek, keçi ve koyun sütünden üretilen Cabrales, peynirinin doğal kireçtaşı mağaralarında yıllandırıldığı biliniyor. Bu işlem, peynire kendine özgü baharatlı ve tuzlu bir tat ve aynı zamanda yeşilimsi mavi bir renk veriyor.

Etkinlik, 15 farklı fabrikanın ürettiği peynirlerin jüri tarafından tadımlanıp derecelendirildiği 52. geleneksel "En İyi Peynir" yarışması Mejor Queso del Certamen kapsamında gerçekleşti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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