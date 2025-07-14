Herkes bunu konuşuyor! Yapışık ikizlerden biri evlendi, diğeri ise evlenmek istemiyor

Yapışık ikizlerin hayatını konu alan videolarıyla tanınan Carmen Andrade ABD’de yapılan bir törenle dünya evine girdi. Aynı bedende hayatını sürdüren kız kardeşi Lupita ise evlenmek istemediğini açıkladı.

ABD’nin Connecticut eyaletinde ilginç olay… Sosyal medyada içerik üreticisi olarak hayatını paylaşan Carmen Andrade, uzun süredir birlikte olduğu Daniel McCormack ile evlendiğini açıkladı. Carmen, geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Ekim ayında gizlice, sessiz sedasız bir törenle evlendiklerini bildirdi.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR TERCİH

Törene alışılmışın dışında bir tercih yaparak zümrüt yeşili bir elbiseyle katılan Carmen, bu tercihiyle gurur duyduğunu söyledi.

Carmen, ''Beyaz giymedim, hiç pişman değilim. Beyazı sevmiyorum. Bana göre değil.'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarında hayatlarını açıkça paylaşan yapışık ikizlerden Carmen çektikleri bir videoda, yüzüğü göstererek, ''Muhtemelen büyük bir konuyu da konuşmalıyız. Evet, evlendim'' ifadeleriyle evliliğini duyurdu.

YAPIŞIK İKİZİ EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Aynı bedende hayatını sürdüren kardeşi Lupita ise, evlenmeyi düşünmediğini dile getirdi. Carmen eşinin sadece kendisiyle evlendiğini bir kez daha vurguladı.

Yapışık ikiz olmanın nasıl bir durum olduğuna da değinen ikizler,

''Çoğu insan daha önce bir yapışık ikizle karşılaşmadı. Gövdeden bağlıyız ve aynı leğen kemiğini paylaşıyoruz.'' şeklinde konuştu.

AYRI KALP VE BEYİNLERİ VAR

Ayrı kalplere sahip olduklarını ve beyinlerinin birleşik olmadığını söyleyen ikizler, sindirim ve üreme sistemlerinin bir kısmının ortak olduğunu da ekledi. Hisler konusunda ise ''herkesin kendi tarafının kendine ait'' olduğunu vurguladılar.