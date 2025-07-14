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Tüyler ürperten cinayet! 3 yaşındaki çocuğun cesedi bavuldan çıktı: Detaylar kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tüyler ürperten cinayet! 3 yaşındaki çocuğun cesedi bavuldan çıktı: Detaylar kan dondurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan 3 yaşındaki Nola Dinkens annesi tarafından dövülerek öldürüldü. Cinayetin ardından kızının kayıp olduğunu bildirmesiyle harekete geçen yetkililer, talihsiz çocuğun cesedini streç filmle sarılmış halde bir bavulun içinde buldu. 

Kan donduran olay, ABD’nin Maryland eyaletinde yaşandı. 3 yaşındaki Nola Dinkens, annesi Darrian Randle tarafından kemerle dövülerek öldürüldü. Cinayetin ardından kalıntıları ortadan kaldırmak isteyen Randle, kızının cesedini streç filme sararak bir bavulun içinde erkek arkadaşının yaşadığı eve gönderdi. 

Tüyler ürperten cinayet! 3 yaşındaki çocuğun cesedi bavuldan çıktı: Detaylar kan dondurdu - 1. Resim

BAVULUN İÇİNDE BULUNDU

10 Haziran tarihinde kızıyla ilgili kayıp ihbarında bulunan cani anne, polisi harekete geçirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında bölgenin Kuzey Doğusu’nda yaşayan erkek arkadaşının evini de inceleyen yetkililer, 3 yaşındaki kızın cesedini bir bavulun içinde buldu.

Tüyler ürperten cinayet! 3 yaşındaki çocuğun cesedi bavuldan çıktı: Detaylar kan dondurdu - 2. Resim

CEZALARI KESİLDİ

Adli tıpa gönderilen cesedin talihsiz çocuğa ait olduğu doğrulanırken, anne Randle, birinci ve ikinci derece cinayet ve çocuk istismarı suçlamalarıyla, erkek arkadaşı Britten ise birinci ve ikinci derece cinayete sonradan yardım etme ve çocuk ölümünü bildirmeme suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Tüyler ürperten cinayet! 3 yaşındaki çocuğun cesedi bavuldan çıktı: Detaylar kan dondurdu - 3. Resim

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

NBC 10 ve WBAL-TV'nin aktardığı mahkeme belgelerine göre Randle, 9 Haziran'da Nola'yı bayılıncaya kadar kemerle dövdüğünü itiraf etti. Polis belgelerine göre, annenin kızını öldürüp cesediyle etrafta dolaştığı, ardından eve dönüp cesedi bir bavula koyup bodrum katındaki merdivenlere bıraktığını söylediği iddia ediliyor. 

''KIZIMIN CESEDİNDEN KURTULMAMA YARDIM ETTİ''

Öte yandan annenin, erkek arkadaşının çocuğun cesedinden kurtulmasına yardım ettiğini söylediği iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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