Dehşete düşüren olay! Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

ABD’nin Arizona eyaletinde baba Oscar Guerra’nın koltuğa bıraktığı silahıyla oynayan iki yaşındaki oğlu, kendine ateş ederek ağır yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında baba tutuklanırken, oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dehşete düşüren olay ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde yaşandı. 27 yaşındaki baba Oscar Guerra, silahını temizlemek üzere koltuğun üzerine çıkardı, ancak bilgisayarında videolar izlemeye başladıktan sonra silahı orada unuttu.

İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUK KENDİNİ VURDU

Bu sırada silahı inceleyen iki yaşındaki oğlu, kendine ateş ederek sol kolundan ağır yaralandı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi. İki yaşındaki çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişki başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğun annesi, Guerra'nın ilk kez silah bırakmadığını ve silahlarını güvenli bir yerde saklaması konusunda onu uyardığını polise bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Polis, çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını, ancak Guerra'nın kazadan dolayı hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.