AB Trump’ın karşısında geri adım attı! "Vergi savaşı askıda"

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergisi tehdidine boyun eğdi. Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa ürünlerine yüzde 30 gümrük vergisi koyma planını yinelemesinin ardından, Brüksel’in hazırladığı milyarlarca Avroluk karşı önlemler şimdilik askıya alındı.

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat vergisi tehdidine cevap olarak hazırladığı milyarlarca Avroluk karşı önlemleri şimdilik askıya aldığını açıkladı. Brüksel, Washington'la müzakereleri sürdürürken yeni önlemler hazırlamayı da bırakmadı.

GÜMRÜK VERGİSİ ANLAŞMASI İÇİN BASKI ARTARKEN AB'DEN KRİTİK HAMLE

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa'dan yapılan ithalata yönelik gümrük vergilerini artırma planını teyit etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu nedenle karşı önlemlerimizin askıya alınmasını Ağustos başına kadar uzatacağız ve aynı zamanda her zaman hazırlıklı olmak için yeni karşı önlemler hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

21 MİLYAR AVROLUK ABD ÜRÜNÜ HEDEFTEYDİ

AB'nin hazırladığı önlemler, soya fasulyesi, motosiklet ve portakal suyu gibi 21 milyar Avroluk Amerikan ürününü hedef alıyordu. Söz konusu tedbirlerin Salı günü 12:01'de yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Kararın askıya alınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı ve 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 gümrük vergisi uygulama tehdidini yinelediği açıklamanın ardından geldi.

"EN İYİSİ İÇİN ÇABALIYORUZ, EN KÖTÜSÜNE HAZIRIZ"

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan von der Leyen, Beyaz Saray'la müzakerelerin devam ettiğini vurguladı: "Bildiğiniz gibi iki yönlü bir yaklaşımımız var. Müzakere edilmiş bir çözümü tercih ettiğimiz konusunda her zaman net olduk. Bu durum geçerliliğini koruyor"

AB'nin Amerikan bankalarını ve şirketlerini hedef almak için Zorlama Karşıtı Aracı ya da "ticaret bazukası" kullanmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda von der Leyen, "Önlemler olağanüstü durumlar için yapıldı ve henüz o noktada değiliz. Şimdi müzakere zamanı. Ancak bu aynı zamanda tüm muhtemel senaryolara hazırlıklı olduğumuzu da gösteriyor" ifadelerini kullandı.