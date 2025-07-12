Trump AB’ye rest çekti: %30 gümrük vergisi geliyor

Beyaz Saray’dan gönderilen resmi mektupta, 1 Ağustos’tan itibaren AB ve Meksika’dan ithal edilen tüm ürünlere %30 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği mektupta, 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere %30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

"UZUN VADELİ TİCARET AÇIKLARI SÜRDÜRÜLEMEZ"

Trump mektubunda, "Uzun vadeli, sürdürülemez ticaret açıkları"nı gerekçe göstererek AB'yi uyardı. "AB’nin misilleme yapması halinde daha fazla zam yapılacağı" ifadesine yer veren Trump, gümrük tarifelerinin ilişkilere bağlı olarak artırılabileceğini veya azaltılabileceğini belirtti.

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BEYAZ SARAY'DAN RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Beyaz Saray antetli kâğıda yazılan ve imzalı olarak paylaşılan mektupta Trump, ABD’nin ticarette adil erişim istediğini vurguladı. "Amerikan pazarına erişimin dünyanın en büyük pazarı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmanızı öneririm" dedi.

ABD-AB TİCARETİ GERİLİMDE

Trump, Avrupa Birliği’ne ticari erişimde eşitlik sağlanmasını istediğini belirterek, aksi takdirde ABD’nin ticaret açığını azaltmak için gerekli adımları atacağını ifade etti. Mektupta ayrıca ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden "devasa ticaret açıklarına" dikkat çekildi.