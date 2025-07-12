ABD Dışişleri'nde 1300'ü aşkın personel işten çıkarıldı

Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasının önünde toplanan personel, binayı ellerinde taşıdıkları kişisel eşyalarıyla terk eden arkadaşlarını alkışlayarak teselli etti.

E-POSTA İLE DUYURULMUŞTU

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, bir gün önce personele gönderdiği elektronik posta ile işten çıkarılmaların başlayacağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan değişikliklerin Bakanlığı temel Amerikan değerleriyle daha uyumlu hale getireceğini ve "radikal siyasi ideoloji" odaklarını temizleyeceğini belirtti.

"İŞİMİZE SON VERİLİYOR OLMASI BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Binadan ayrıldıktan sonra kapı önünde toplanan arkadaşlarıyla kucaklaşan Olga Bashbush, "Biz burada, Amerikan Anayasası'nı ve Amerikan değerlerini korumak için bulunuyoruz. Bunu yaptık da. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde görev yapma onuruna sahip oldum. Ben, ABD Anayasası'na hizmet ediyorum ve şu anda işimize son veriliyor olması büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen ve gelecek ay Bakanlıktaki 15. yılını dolduracakken işten çıkartılan bir başka dışişleri personeli ise "Bugün, Dışişleri Bakanlığı'nda büyük bir özveriyle çalışan birçok kamu görevlisi için gerçekten çok üzücü bir gün. Ben de gerçekten çok üzgünüm, derinden sarsıldım. Biliyorsunuz, hepimiz bu işe yüreğimizi koyduk ve şu anda yaşananlar yıkıcı bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasına sızan Bakanlık iç yazışmasına göre işten çıkarmalar, 1107'si memur, 246'sı diplomat olmak üzere toplam 1353 kişiyi kapsıyor.