ABD'de sıcak saatler! Tünel çöktü, çok sayıda işçi mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 11:49 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 12:16 - Güncelleme:

ABD'nin Los Angeles kentinde inşaat halindeki tünelin bir kısmı çöktü, çok sayıda işçi tünelde mahsur kalırken 31 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Wilmington'da inşaat halindeki atık su tünelinde çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. ÇOK SAYIDA İŞÇİ MAHSUR KALDI Los Angeles İtfaiye Şefi Ronnie Villanueva, çapı 5.5 metre olan tünelde 27 kişinin mahsur kaldığını, 4 işçinin de yardım amacıyla hasarlı bölüme girdiğini belirtti. ENKAZIN ARASINDAN TIRMANMAK... Villanueva 31 işçinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu belirterek, "İşçiler enkazın arasından tırmanmak zorunda kaldı. Kendi başlarına dışarı çıkmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Çökmenin zemin sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. İlgili Haber Trump, 'Memnun değilim' demişti, gece boyunca füze yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya en yoğun saldırı Trump'tan Afrikalı lidere ilginç soru! Toplantıya damga vurdu: Böyle konuşmayı nereden öğrendiniz?

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı