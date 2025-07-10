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Haberler > Dünya > Trump, 'Memnun değilim' demişti, gece boyunca füze yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya en yoğun saldırı

Trump, 'Memnun değilim' demişti, gece boyunca füze yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya en yoğun saldırı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump, &#039;Memnun değilim&#039; demişti, gece boyunca füze yağdı! Rusya&#039;dan Ukrayna&#039;ya en yoğun saldırı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump’ın, “Putin'den hiç memnun değilim yaptırım uygulayabilirim” ifadesine karşılık olarak Rusya, savaşın başından bu yana Ukrayna’ya yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Ukrayna, gece boyu 728 dron ve 13 balistik füze ile bombalandı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin'e yönelik memnuniyetsizliğini açıkça dile getirerek, ABD’nin  Ukrayna’ya silah göndereceğini açıklamıştı. 

Trump, 'Memnun değilim' demişti, gece boyunca füze yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya en yoğun saldırı - 1. Resim

728 İHA, 13 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

Trump’ın açıklamasına karşılık olarak Putin harekete geçti. Ukrayna hava kuvvetleri çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 728 insansız hava aracı fırlattığını duyurdu.

Trump, 'Memnun değilim' demişti, gece boyunca füze yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya en yoğun saldırı - 2. Resim

DÜZENLENEN EN BÜYÜK SALDIRI

Bu, üç yıldır süren savaşta Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği en büyük saldırılardan biri olarak kaydedilirken, Ukrayna, savunma sistemlerinin 718 insansız hava aracını ve yedi füzeyi imha ettiğini söyledi. Yerel medyaya göre batıdaki Lutsk şehri de ateş altında kaldı.
Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Klitschko Rus insansız hava araçlarının şehir merkezine saldırdığını ve hava savunma sistemlerinin hedefleri vurduğunu açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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