Trump, 'Memnun değilim' demişti, gece boyunca füze yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya en yoğun saldırı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 09:04 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 09:17 - Güncelleme:

ABD Başkanı Trump’ın, “Putin'den hiç memnun değilim yaptırım uygulayabilirim” ifadesine karşılık olarak Rusya, savaşın başından bu yana Ukrayna’ya yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Ukrayna, gece boyu 728 dron ve 13 balistik füze ile bombalandı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin'e yönelik memnuniyetsizliğini açıkça dile getirerek, ABD’nin Ukrayna’ya silah göndereceğini açıklamıştı. 728 İHA, 13 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI Trump’ın açıklamasına karşılık olarak Putin harekete geçti. Ukrayna hava kuvvetleri çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 728 insansız hava aracı fırlattığını duyurdu. DÜZENLENEN EN BÜYÜK SALDIRI Bu, üç yıldır süren savaşta Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği en büyük saldırılardan biri olarak kaydedilirken, Ukrayna, savunma sistemlerinin 718 insansız hava aracını ve yedi füzeyi imha ettiğini söyledi. Yerel medyaya göre batıdaki Lutsk şehri de ateş altında kaldı.

Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Klitschko Rus insansız hava araçlarının şehir merkezine saldırdığını ve hava savunma sistemlerinin hedefleri vurduğunu açıkladı. İlgili Haber Trump son kararını verdi, 1 Ağustos'ta başlıyor! Biden'e 'aptal' dedi, yüzde 50 vergi getirdi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı