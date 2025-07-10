Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump son kararını verdi, 1 Ağustos'ta başlıyor! Biden'e 'aptal' dedi, yüzde 50 vergi getirdi

Trump son kararını verdi, 1 Ağustos'ta başlıyor! Biden'e 'aptal' dedi, yüzde 50 vergi getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump son kararını verdi, 1 Ağustos&#039;ta başlıyor! Biden&#039;e &#039;aptal&#039; dedi, yüzde 50 vergi getirdi
Donald Trump, Bakır, Gümrük Vergisi, Biden, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Son kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Trump, Biden yönetimini de sert bir dille eleştirdi: "Bu yüzde 50'lik tarife onların düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek. Amerika bir kez daha baskın bir bakır endüstrisi kuracak."

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

 Trump son kararını verdi, 1 Ağustos'ta başlıyor! Biden'e 'aptal' dedi, yüzde 50 vergi getirdi - 1. Resim

1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Trump, "Sağlam bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Trump son kararını verdi, 1 Ağustos'ta başlıyor! Biden'e 'aptal' dedi, yüzde 50 vergi getirdi - 2. Resim

Trump, bakırın yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hipersonik silahlar için gerekli olduğunu belirterek, bu metalin Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme olduğunu vurguladı.

BİDEN YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ: APTALLIĞI TERSİNE ÇEVRİLECEK

"Aptal ve uyuşuk liderlerin" bakır endüstrisini yok ettiğini öne süren Trump, "Bu yüzde 50'lik tarife Biden yönetiminin düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek. Amerika bir kez daha baskın bir bakır endüstrisi kuracak. Ne de olsa bu bizim altın çağımız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ege'de şiddetli deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye'de özerklik yok, Şam'a bağlanın! Barrack YPG/SDG'nin yol haritasını açıkladı - Dünya"Suriye'de özerklik yok, Şam'a bağlanın!"Trump'ın hedef aldığı ülke iflas bayrağını çekti! Ulusal afet hali ilan edildi - DünyaTrump'ın hedef aldığı ülke iflas bayrağını çektiHamas 10 rehineyi bırakmayı kabul etti! Trump Gazze'de ateşkes için tarih verdi - DünyaHamas 10 rehineyi bırakmayı kabul ettiHusiler vurdu, gemi sulara gömüldü! Mürettebatın bir kısmı kurtarıldı - DünyaHusiler vurdu, gemi sulara gömüldü!NATO'nun yeni savunma hedefinin nedeni Rusya! Rutte'den yüzde 5'lik GSYH artışı için çarpıcı açıklama - DünyaNATO'nun yeni savunma hedefinin nedeni Rusya!Geçici tedbir talebine ret! Siyasetten 5 yıl men edildi - DünyaGeçici tedbir talebine ret! Siyasetten 5 yıl men edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...