Trump son kararını verdi, 1 Ağustos'ta başlıyor! Biden'e 'aptal' dedi, yüzde 50 vergi getirdi

ABD Başkanı Trump, 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Son kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Trump, Biden yönetimini de sert bir dille eleştirdi: "Bu yüzde 50'lik tarife onların düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek. Amerika bir kez daha baskın bir bakır endüstrisi kuracak."

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Trump, "Sağlam bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Trump, bakırın yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hipersonik silahlar için gerekli olduğunu belirterek, bu metalin Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme olduğunu vurguladı.

BİDEN YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ: APTALLIĞI TERSİNE ÇEVRİLECEK

"Aptal ve uyuşuk liderlerin" bakır endüstrisini yok ettiğini öne süren Trump, "Bu yüzde 50'lik tarife Biden yönetiminin düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek. Amerika bir kez daha baskın bir bakır endüstrisi kuracak. Ne de olsa bu bizim altın çağımız." değerlendirmesinde bulundu.