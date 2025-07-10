Trump'tan Afrikalı lidere ilginç soru! Toplantıya damga vurdu: Böyle konuşmayı nereden öğrendiniz?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin çok güzel İngilizce konuştuğunu vurgulayarak, ''Böyle güzel İngilizce konuşmayı nerede öğrendiniz?'' sorusunu yöneltti. Salondakiler bu soruya gülerken Liberya Cumhurbaşkanı, ülkesinde öğrendiğini söyledi. Liberya’nın resmi dili ise İngilizce olarak biliniyor.

Trump, Beyaz Saray'da Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den bazı Afrikalı liderleri ağırladı.

''BU KADAR GÜZEL KONUŞMAYI NEREDE ÖĞRENDİN?''

ABD Başkanı toplantı esnasında Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin akıcı İngilizcesinden etkilendiğini vurgulayarak, ''Bu kadar güzel konuşmayı nerede öğrendin? Nerede eğitim aldın? Nerede? Liberya'da mı?'' şeklinde sorular yöneltti.

Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'nin 'Evet' diye cevap vermesinin ardından Trump, ''Bu çok ilginç. Çok güzel bir İngilizce'' diye ekledi. Afrika'nın en eski cumhuriyeti olan Liberya, 1822'de özgürlüğüne kavuşmuş Amerikalı köleler tarafından kuruldu ve resmi dili İngilizce olarak biliniyor.

Trump, görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Toplantıdaki Afrika ülkelerinin tarifelerle karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusu üzerine Trump, bunu henüz düşünmediğini, buradaki liderlerin "arkadaşı" olduğunu söyledi.

BİZ, AFRİKA'YA HERHANGİ BİR YERDEN ÇOK DAHA İYİ DAVRANIYORUZ''

Trump, Afrika'ya gümrük vergisi konusu da dahil çok iyi davrandıklarını belirterek, "Ama bildiğiniz gibi Afrika'nın bazı bölgeleri bize muazzam gümrük vergileri uyguluyor ve onlar bu vergileri düşürecekler. Bunu düşüreceklerini bana zaten bildirdiler. Biz Afrika'ya Çin'den ya da başka herhangi bir yerden çok daha iyi davranıyoruz." dedi.