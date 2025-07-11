Rus petrolüne yüzde 500 vergi tehdidi! Trump'ın yaptırım spekülasyonu fiyatları yükseltti

ABD’nin Rus enerji ihracatına yönelik yeni yaptırım planları ve Suudi Arabistan’ın kısa süreli üretim artışı petrol fiyatlarını yükseltti. OPEC+ ise Ekim’den itibaren üretim artışlarını durdurmayı düşünürken, dünya petrol talebinin 2025’te yavaşlayacağı öngörülüyor.

Petrol fiyatları, ABD’nin Rus enerji ihracatını kısıtlamak için yeni yaptırım adımları atacağı endişeleriyle yükseldi.

Batı Teksas Hafif Petrolü (WTI), ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü Rusya ile ilgili “büyük bir açıklama” yapacağını duyurmasının ardından yüzde 3’e yakın değer kazanarak varil başına 68 doların üzerine çıktı.

YÜZDE 500'E VARAN GÜMRÜK TARİFESİ

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre, en az 85 senatörün desteklediği bir yaptırım tasarısı, Çin ve Hindistan’ın Rusya’dan enerji satın almaları halinde yüzde 500’e varan gümrük tarifeleri getirilmesini öngörüyor.

Commerzbank’ın raporuna göre, “ABD’nin yeni yaptırımları önümüzdeki hafta başında devreye alması mümkün. Rusya’dan arzın azalması, OPEC+’ın üretim artışına rağmen petrol fiyatlarının dengede kalmasının önemli sebeplerinden biri.”

Trump ayrıca Kanada’ya yönelik bazı ürünlere yüzde 35’lik ek gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulundu, ancak bu vergi ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamındaki ürünlere uygulanmayacak.

SON 16 YILIN EN YAVAŞ BÜYÜME ORANI

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, Haziran ayında bölgedeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol üretiminin kısa süreliğine arz seviyesinin üzerine çıktığını açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da Suudi Arabistan’ın OPEC+ kotasının çok üzerinde üretim yaptığını bildirmişti.

Piyasa uzmanları, bu üretim artışının bölgedeki riskli koşullar ve yüksek talep nedeniyle geçici olduğunu belirtiyor. Özellikle Suudi petrolünün Ağustos ayında Çin’e sevkiyatının artmasının fiyatlar üzerinde güçlü bir etki oluşturacağı öngörülüyor.

Öte yandan, OPEC+ üyeleri Ekim ayından itibaren üretim artışlarını durdurmayı değerlendiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre, dünya petrol talebi 2025’te günlük sadece 700 bin varil artacak, bu da son 16 yılın en yavaş büyüme oranı olacak.