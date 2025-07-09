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Pakistan’dan Ankara'ya büyük jest! Türkiye Pakistan açıklarında petrol ve gaz arayacak

Kaynak: Dış Haberler
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Pakistan’dan Ankara&#039;ya büyük jest! Türkiye Pakistan açıklarında petrol ve gaz arayacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Pakistan arasında yapılan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Bakan Fidan "Bir ilk olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Pakistan arasında enerji alanında önemli bir anlaşma sağlandığını duyurdu.

Pakistan’dan Ankara'ya büyük jest! Türkiye Pakistan açıklarında petrol ve gaz arayacak - 1. Resim

İSLAMABAD'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

Pakistan’dan Türkiye’ye büyük jest! Türkiye Pakistan açıklarında petrol ve gaz arayacak - 1. Resim

"İKİ ÜLKE İÇİN ÇOK KRİTİK"

Bakan Fidan, bu anlaşmanın iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını vurgulayarak "Bir ilk olacak" ifadesini kullandı. Türkiye'nin enerji alanındaki dışa açılım stratejisi doğrultusunda Pakistan açıklarında gerçekleştirilecek arama faaliyetlerinin iki ülke için de stratejik önem taşıdığı kaydedildi.
 

TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız" dedi.
 
Bu hedefin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek önemli bir adım olduğu yorumunda bulundu.

"PAKİSTAN-KKTC İLİŞKİLERİ GELİŞECEK"

Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik mesajında "Kardeş Pakistan'ın KKTC konusundaki duruşuna ve desteğine değinmeden geçemeyeceğim. Önümüzdeki dönemde Pakistan ile KKTC arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Terörle mücadelede Pakistan'ın desteğine de dikkat çeken Fidan "Pakistan'ın FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede yanımızda olması değerlidir. İki ülke terörle mücadelede güçlü bir irade ortaya koymaktadır" şeklinde görüşünü dile getirdi.

"ÜÇLÜ İSTİŞARE MEKANİZMASI"

Türkiye'nin barış vizyonuna da değinen Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi.

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü istişare mekanizmasına dikkat çeken Fidan "Bölgede barış ve diyaloğun ön plana çıkarılması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYA İÇİN RİSK "

Bakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarını İran'a komşu iki ülke olarak Pakistan ve Türkiye olarak en üst düzeyde kınadık. İsrail saldırganlığının sadece bölge ülkeleri için değil tüm dünya için risk olduğuna inanıyoruz. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz."

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİK BAĞLARI

Fidan konuşmasında "Pakistan ile güçlü bağlarımız yıllardır sürüyor. Halklarımızın arasındaki güçlü bağ bizleri daha somut, daha verimli sonuçlar almaya itiyor. Hükümet olarak bize düşen görev kardeşlik ilişkimizi kurumsal bir ortaklığa dönüştürmektir" dedi.

"TÜRKİYE YANIMIZDA "

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ise ortak açıklamada "Türkiye ile Pakistan derin dostluk ilişkilerine sahip. Bu ulus her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bunu en son Hindistan ile yaşanan gerilimden gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

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