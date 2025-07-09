Pakistan’dan Ankara'ya büyük jest! Türkiye Pakistan açıklarında petrol ve gaz arayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Pakistan arasında yapılan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Bakan Fidan "Bir ilk olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Pakistan arasında enerji alanında önemli bir anlaşma sağlandığını duyurdu.

İSLAMABAD'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

"İKİ ÜLKE İÇİN ÇOK KRİTİK"

Bakan Fidan, bu anlaşmanın iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını vurgulayarak "Bir ilk olacak" ifadesini kullandı. Türkiye'nin enerji alanındaki dışa açılım stratejisi doğrultusunda Pakistan açıklarında gerçekleştirilecek arama faaliyetlerinin iki ülke için de stratejik önem taşıdığı kaydedildi.

TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

Bu hedefin iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek önemli bir adım olduğu yorumunda bulundu.