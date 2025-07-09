Türkiye’den kritik Pakistan hamlesi! Hindistan “endişeliyiz” diyerek alarm zillerini çaldı

Türkiye’nin Pakistan’la savunma ve terörle mücadele işbirliğini güçlendirmek için yaptığı kritik ziyaret Hindistan’ı adeta alarma geçirdi! Ankara-İslamabad hattındaki yakınlaşma bölgedeki güç dengesini sarsma riski taşırken, Hindistan basını “Endişeliyiz” manşetleriyle çalkalanıyor.

Türkiye, terörle mücadele ve savunma işbirliğini güçlendirmek için Pakistan’a üst düzey bir çıkarma yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İslamabad ziyareti iki ülke arasında stratejik ortaklığı yeni bir boyuta taşırken, Hindistan basınında ise “neden şimdi” soruları yükseldi.

"ORTAK GÜVENLİK CEPHESİ KURULUYOR"

Pakistan merkezli Geo.tv İslamabad’a gece saatlerinde inen Türk bakanların Pakistanlı muhataplarıyla peş peşe kritik görüşmeler yapacağını yazdı.

"Karşılıklı çıkarları ilgilendiren kilit konular ele alınacak. Ziyaret, Türkiye ve Pakistan arasında ortak değerler, karşılıklı saygı ve uzun bir dostluk geçmişine dayanan yakın kardeşlik bağlarının altını çizmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türk heyetinin Başbakan Shehbaz Sharif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’le görüşeceği açıklandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İTTİFAK MESAJI

Görüşmelerin merkezinde Türkiye ve Pakistan’ın savunma ve terörle mücadele işbirliğini derinleştirecek adımlar bulunuyor.

"Türkiye ve Pakistan ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında yakın ikili ilişkilere sahiptir. Üst düzey ziyaretin güvenlik ve terörle mücadele alanlarında ikili işbirliğini ilerletmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı.

Türkiye’nin Pakistan’la yürüttüğü savunma sanayi projeleri Ankara’nın bölgedeki etkisini güçlendiriyor. 2023’te Türkiye, 21 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat ihraç ederek Pakistan’ın toplam ihtiyacının yüzde 11’ini karşıladı.

Heyetler, yeni ortak üretim planlarını ve savunma anlaşmalarını detaylı şekilde masaya yatıracak.

HİNDİSTAN RAHATSIZ OLDU: NEDEN ŞİMDİ?

Hindistan basını (ndtv.com), Türkiye’nin bu ziyaretini şüpheyle izliyor.

Haberlerde, Ankara’nın Pakistan’la askeri bağları derinleştirmesinin “bölgedeki güç dengesini değiştirme riski” taşıdığı yorumları yapıldı.

NDTV’de yer alan değerlendirmelerde “Neden şimdi böyle bir ziyaret?” ve “Yeni bir güvenlik ekseni mi kuruluyor?” gibi sorular dikkat çekti.

HİNDİSTAN'A KARŞI TÜRKİYE-PAKİSTAN DAYANIŞMASI

Özellikle Hindistan’la yaşanan gerilimlerde Türkiye’nin Pakistan’ın yanında net bir duruş sergilemesi bu ziyarete özel önem kazandırıyor.

Pakistan basını, Hindistan saldırısı sırasında Türkiye’nin dayanışma mesajını ilk veren ülke olduğunu ve tüm süreçte desteğini vurguladığını hatırlattı.

FİLİSTİN MASADA: ORTAK TAVIR

Ziyaretin gündeminde Filistin meselesi de var. Ankara ve İslamabad yönetimleri, İsrail’in işgal politikalarına karşı ortak bir tavır geliştirme amacını taşıyor.

Şubat ayındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında kaydedilen ilerlemelerin de bu ziyarette ele alınacağı belirtildi.