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1 santimi 20 bin, 150 santimi 3 milyon TL'yi buluyor! Gören dokunmaya dahi kıyamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Altın, Seramik, Nevşehir, Kapadokya, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de üretilen ve üzerinde 12 ayar altın işleme bulunan vazonun santimi 20 bin liradan satılıyor. Yaklaşık 150 santim boyundaki vazonun toplam satış fiyatı da 3 milyon lirayı buluyor. Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe, "Ürünler büyüdükçe işçilik ve kullanılan malzeme arttığı için ürünlerin fiyatları da artıyor" dedi.

Nevşehir'de üretilen ve üzerinde 12 ayar altın işleme bulunan vazonun santimi 20 bin liradan satılıyor.

1 santimi 20 bin, 150 santimi 3 milyon TL'yi buluyor! 12 ayar altın işlemeden oluşuyor - 1. Resim

ÜRÜN BÜYÜDÜKÇE FİYATI DA ARTIYOR

Kapadokya'da kurulan Venessa Seramik atölyesinde yaklaşık 4 ayda üretilen 150 santim boyundaki vazoda 12 ayar altın kullandıklarını söyleyen Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe, şu ifadeleri kullandı:

Bu ürünü üretmemiz yaklaşık dört ay sürüyor. Bu süre içerisinde 2 defa fırınlama aşaması var. Daha sonra çizimi boyaması ve tekrar fırın aşamalarından geçiyor.

Bu ürünlerin üretilmesi çok zor ve riskli olduğu için profesyonel ustalar tarafından üretiliyor. Ürünler büyüdükçe işçilik ve kullanılan malzeme arttığı için ürünlerin fiyatları da artıyor.

Yaklaşık 150 santim boyunda olan bu ürünümüzde 12 ayar altın kaplama kullandık. Kullanılan altın kaplama ürünü daha da değerli hale getiriyor.

1 santimi 20 bin, 150 santimi 3 milyon TL'yi buluyor! 12 ayar altın işlemeden oluşuyor - 2. Resim

BAKAN BİR DAHA BAKIYOR, DOKUNMAYA BİLE KIYAMIYOR

Türkiye'nin önde gelen seramik sanatçılarından Saim Kolhan'ın koleksiyonlarına ev sahipliği yapan atölye, aynı zamanda yerel ustaların sanatsal dokunuşlarıyla da zenginleşiyor; Ahmet Kahraman'ın dantel desenleri, Özgür Özer'in Hitit motifleri ve Mustafa Çakır'ın ipek desenleri, Venessa Seramik'e farklı estetik kimlikler kazandırıyor.

Özellikle Hitit motifleriyle hazırlanan tematik koleksiyonlarda geyik, keçi, ceylan ve fil figürleri gibi kadim semboller de yer alıyor. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler seramik atölyesinde seramik yapımını deneyimlerken, birbirinden ilginç koleksiyonları da yakından görme fırsatı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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