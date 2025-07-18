Dünya Altın Konseyi’nden hedef fiyat! ‘Sarı metal’ 2025 sonunda…

Altın fiyatlarında son dakika! 18 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.325 TL ve ons altın 3.335 dolardan güne başlıyor. ABD’den gelen son ekonomik verilerle birlikte FED’den faiz indirimi beklentisi ötelenirken; Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan “2025 Yıl Ortası Altın Görünümü” raporunda, ons fiyatının bu yıl 4.000 dolara doğru ivmelenebileceği belirtildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarından son 24 saatte ABD’den gelen ekonomik verilerin de etkisiyle volatilite oldukça yükseldi. Dün açıklanan haziran ayı perakende satışlar verisi %0,1 artış beklentisine karşılık %0,6 arttı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 233 bin beklenirken 228 bin kişi olarak açıklandı. Philadelphia FED İmalat Aktivitesi de temmuzda 15,9 olarak gerçekleşti. Burada da -1 değer kaybı bekleniyordu.

FED’DEN BEKLENTİ ZAYIFLADI

Söz konusu 3 veri, tüketici harcamalarındaki artışa, istihdam piyasasının canlılığına ve imalat sanayiinde toparlanmaya işaret ederek, FED’den yakın vadede faiz indirimi beklentilerinin de zayıflamasına sebep oldu. Böylece ons altın dünkü işlemlerde 3.310 dolarla son 1 haftanın en düşük seviyesini test etti. Ardından toparlanan ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 3.335 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

18 TEMMUZ 2025 ALTIN FİYATI

İç piyasalara bakıldığında ise gram fiyatı dün 4.286 TL’ye kadar geriledi. Onsta yaşanan toparlanma ile birlikte gram altın yeniden 4.300 TL’nin üzerine çıktı. Spot piyasada işlem gören 18 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.325 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4315-4365 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.115 TL’den satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu arada Dünya Altın Konseyi (WGC) “2025 Yıl Ortası Altın Görünümü” raporunu açıkladı. WGC analistleri, yatırımcıların "altının zirveye ulaşıp ulaşmadığı” ve “daha yükseğe çıkmak için yeterli yakıta sahip olup olmadığı" sorularının cevabını aradığını belirterek; mevcut piyasa şartlarında, 2025'in ikinci yarısında altının performansına ilişkin muhtemel senaryoları değerlendirdi.

‘GÜVENLİ LİMAN’ TALEBİ ARTARSA…

Genel konsensüs olarak altın fiyatlarında “yatay” beklentilerin öne çıktığını aktaran analistler, “Bu senaryoda altında %0-%5 arası artış öngörülüyor. Ancak piyasa nadiren konsensüse göre hareket ediyor. Ekonomik ve jeopolitik şartlar kötüleşirse güvenli liman talebi artabilir ve altın bu noktadan itibaren %10-%15 oranında yükselebilir” görüşünü dile getirdi.

ONS ALTINDA HEDEF FİYAT

WGC bu görüşle, ons altının yıl sonuna kadar 4.000 dolara kadar yükselebileceği potansiyeline işaret etti. Öte yandan analistler, çok ihtimal vermedikleri diğer senaryoyu da açıklayarak; jeopolitik ve makroekonomik risklerin zayıflaması halinde altının bu yılki kazanımlarının %12-%17'sini geri verebileceğini de aktardı.