Zonguldak'ta otomobil kömürlüğe düştü! Sürücü hastaneye kaldırıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki kömürlüğe düştü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki kömürlüğe düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından itfaiye ekipleri, otomobilin içerisine girerek sürücüye ait özel eşyaları çıkardı. Eşyalar, tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz