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Zonguldak'ta otomobil kömürlüğe düştü! Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Zonguldak&#039;ta otomobil kömürlüğe düştü! Sürücü hastaneye kaldırıldı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki kömürlüğe düştü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki kömürlüğe düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta otomobil kömürlüğe düştü! Sürücü hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından itfaiye ekipleri, otomobilin içerisine girerek sürücüye ait özel eşyaları çıkardı. Eşyalar, tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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