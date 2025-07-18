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Anne ve pusetteki bebeklerine otomobil çarptı! İkizler hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anne ve pusetteki bebeklerine otomobil çarptı! İkizler hayat mücadelesini kaybetti
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Maine eyaletinde sarhoş olduğu iddia edilen bir sürücü yolda yürüyen anne ve ikiz çocuklarına çarptı. Feci kazada anne hafif sıyrıklar alırken, ikizler hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay ABD’nin Maine eyaletinde meydana geldi. People gazetesinin haberine göre, 11 Temmuz’da pusete koyduğu ikiz çocukları ile birlikte yolda yürüyen bir kadına arkasından otomobil çarptı.

İKİZLERDEN BİRİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

Civardakilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ikizlerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer çocuk ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ancak kısa süre içinde kimliğinin tespit edildiği ve yakalandığı bildirildi.

44 yaşındaki sürücünün kaza esnasında alkollü olduğu ortaya çıkarken, şüphelinin bir savunma yapıp yapmadığı henüz belli değil. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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