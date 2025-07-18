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MR odasına zincir kolyeyle girdi! Makine birden içine çekti: Hayatının şokunu böyle yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MR odasına zincir kolyeyle girdi! Makine birden içine çekti: Hayatının şokunu böyle yaşadı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York eyaletinde, MR odasına boynundaki zincir kolyeyle giren 61 yaşındaki bir adam, MR makinesine çekilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Korkunç olay, New York'un Westbury kentinde bulunan Nassau Open MRI kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi açıklanmayan 61 yaşındaki bir adam, izinsiz şekilde MR çekilen odaya girdi. Bu esnada boynunda "büyük metal bir zincir" vardı.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, makinenin içine çekilen adam, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Adamın hayat mücadelesi sürüyor.

MR odasına zincir kolyeyle girdi! Makine birden içine çekti: Hayatının şokunu böyle yaşadı - 1. Resim

MANYETİK GÜCÜ O KADAR YÜKSEK Kİ…

MR cihazları, detaylı anatomik görüntüler sağlayabilmek için mıknatıslar ve radyo frekans akımları kullanıyor. 

ABD Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendislik Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre, MR makinesinin manyetik gücü o kadar yüksek ki tekerlekli bir sandalyeyi odanın diğer tarafından kendisine doğru çekebiliyor. 

Hastalara da bu cihazlara girmeden önce üzerlerindeki metal nesneleri çıkarmaları söyleniyor. Vücudunda implant olan kişilerin de MR çektirmemesi belirtiliyor. 

BU İLK DEĞİL

Daha önce de dünyanın farklı yerlerinde MR cihazlarının sebep olduğu can kayıpları basına yansımıştı. 2001 yılında 6 yaşındaki bir çocuk MR taraması yapıldığı sırada metal bir oksijen tankının makinenin içine çekilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.


 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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