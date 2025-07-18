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Öğrenci servisi yamaçtan kaydı! 1 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öğrenci servisi yamaçtan kaydı! 1 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Trafik Kazası, Otobüs Kazası, Öğrenci, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’de okul gezisinden dönen öğrencileri taşıyan bir otobüs devrilerek yaklaşık 6 metrelik yamaçtan kaydı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 21 kişi ise yaralandı.

İngiltere’nin güneybatısındaki Somerset bölgesi facia gibi bir kazaya sahne oldu.

60 TANE ÖĞRENCİ TAŞIYORDU

Avon ve Somerset Polisi’nden edinilen bilgilere göre; kaza Exmoor Milli Parkı yakınlarında meydana geldi. Minehead Ortaokulu’na giden yaklaşık 60 öğrenciyi taşıyan bir otobüs, okul gezisinden dönüşte henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle devrilerek tavanı üzerinde yamaçtan aşağıya kaydı.

Öğrenci servisi yamaçtan kaydı! 1 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine 3 ambulans helikopter, 20 ambulans ve çok sayıda kurtarma görevlisi sevk edilirken, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ağır 21 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayı hafif yaralarla atlatan öğrencilere olay yerinde müdahale edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kazada 1 öğrencinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hızla müdahale eden acil servis çalışanlarına teşekkür ediyorum. Durumla ilgili olarak sürekli bilgilendiriliyorum" açıklamasını yaptı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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