Hükümet duyurdu, İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya düşürülüyor

İngiltere'de hükümet, bir sonraki genel seçimlerde oy kullanma yaşının 18'den 16'ya düşürüleceğini duyurdu. Açıklamada, böylelikle halihazırda çalışarak, vergi ödeyerek ve orduda görev yaparak topluma katkıda bulunan gençlere, kendilerini etkileyen konularda oy kullanma hakkı tanınacağının altı çizildi.

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, demokrasiyi modernleştirmeye yönelik değişikliklerin parçası olarak, 16 yaşındakilere ülkedeki tüm seçimlerde oy kullanma hakkı verileceği belirtildi. Bu planın, değişen dünyada demokratik katılımı artıracağı ve İngiltere demokrasisine olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağına değinildi.

"DAHA FAZLA İNSANIN DEMOKRASİSİNE DAHİL OLMA FIRSATI"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, şu ifadeleri kullandı: "Demokrasimize olan kamu güveni çok uzun bir süredir zedelendi ve kurumlarımıza olan inancın azalmasına izin verildi. Katılımın önündeki engelleri kaldırmak için harekete geçerek daha fazla insanın İngiltere demokrasisine dahil olma fırsatına sahip olmasını sağlayacak, değişim planımızı destekleyecek ve manifestomuzda yer alan 16 yaşındakilere oy kullanma hakkı verme taahhüdümüzü yerine getireceğiz."

BİR SONRAKİ SEÇİMLERDE OY KULLANABİLECEKLER

İngiliz hükümetinin oy verme yaşını düşürme planları kapsamında, yaklaşık 1,5 milyon 16 ve 17 yaşındaki genç bir sonraki genel seçimlerde oy kullanabilecek.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Galler'de halihazırda 16 ve 17 yaşındakiler oy kullanabiliyor. Buna karşın, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da ise oy kullanma yaşı 18 olarak kabul ediliyor.

SEÇİMLERE KATILIM ORANI DÜŞTÜ

Hükümet verilerine göre, geçen yılki genel seçimlere katılım oranı yüzde 59,7 ile 2001'den bu yana en düşük seviyedeydi.