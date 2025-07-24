Giresun'da dehşet! Amca, yeğenine kurşun yağdırdı

Giresun'un Bulancak ilçesinde amca Fevzi G. ile yeğeni Paşa Güner arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Fevzi G., yeğeni Paşa Güner'i meydan ortasında silahıyla vurarak öldürdü.

Gece saatlerinde Bulancak ilçe meydanında daha önce aralarında husumet bulunan amca Fevzi G. ile yeğeni Paşa Güner arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi G., yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e art arda ateş etti.

PAŞA GÜNER HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Paşa Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güner'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Paşa Güner

Olay sonrası silahıyla birlikte Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Fevzi Güner, polise teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunduğu ve çok sayıda kurşunun Paşa Güner'in vücuduna isabet ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.