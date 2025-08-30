20 binden fazlası var, yurt dışından bile geliyor! Milyonluk 'hasat' için geceleri nöbet tutuyorlar

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, kışın buğday ekilen geniş tarlalarda bu yıl mahsul yerine, değeri milyonları bulan el dokuması halı ve kilimler 'hasat' ediliyor.

Her yaz, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce yıllık tarihi halı ve kilimler, özenle onarıldıktan sonra steril havuzlarda mikrosanasyon işlemine tabi tutuluyor. Ardından, bu halı ve kilimler, tarlalarda güneşe serilerek renklerini kaybettirip pastel tonlarına bürünüyor. Güneşin altındaki bu serme işlemi görsel bir şölen oluştururken, halılar belli aralıklarla çevrilerek nemin ve sıcağın etkisiyle renk tonlarının düzgünleşmesi sağlanıyor.

BU YIL 20 BİNDEN FAZLA HALI SERİLDİ

Yaklaşık 2,5 ay süren bu süreçte "halı tarlası" adı verilen alan binlerce rengarenk halı ile dolduruluyor. Tarlalarda serilen halı ve kilimler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, fotoğraf tutkunları için de harika bir adres haline geliyor.

Ağustos ayı sonu itibarıyla, güneşin etkisiyle rengini oturtmuş halılar toplanmaya başlandı. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini ve her yıl bu dönemde yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini belirtti. Topkara, "Yılbaşından itibaren gelen halılarımızın ön hazırlığına başlıyoruz. Haziran ayında hava koşulları uygun hale geldiğinde, serim işlemi yaparak halıların renklerinin oturmasını sağlıyoruz" dedi.

RENK TONLAMASI SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Halıların tarlalarda serildiği ilk haftalarda, 3-5 gün arayla çevrilerek renk tonlaması kontrol ediliyor. Topkara, bu işlemi şu sözlerle açıkladı:

"İki buçuk ay süresince halıları ters düz yaparak renk tonlarının dengelenmesini sağlıyoruz. Sonrasında ise halılar toplanıp depolara alınıyor, tozlardan arındırmak için yıkama işlemi yapılıyor ve müşterilere teslim ediliyor."

Haziran ve Temmuz aylarında haftada birkaç kez çevrim işlemi yapıldığını, ancak Temmuz ayı sonrasında bu işlemin her gün yapıldığını söyleyen Topkara, halıların güvenliğini sağlamak amacıyla gece boyunca nöbet tuttuklarını da sözlerine ekledi.

"FOTOĞRAFLAR MÜKEMMEL"

Renk şöleninin yaşandığı halı tarlalarını sosyal medyada gördüğünü söyleyen ve fotoğraf çekinen Eda Günay, "Renkli halılar gerçekten çok güzel görünüyor. Fotoğraflar açısından da harika bir ortam. Kendi sayfamda paylaştım, herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.