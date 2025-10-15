NATO’nun güney hattında Bayraktar TB2 dönemi! Görev yeri belli oldu

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, resmi X hesabından yaptığı açıklamada Bayraktar TB2’lerin Türkiye’ye intikalinin başladığını duyurdu.

BAYRAKTAR TB2'LER ADANA'DAKİ İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE GÖREV YAPACAK

Polonya’nın Türkiye’ye konuşlandırdığı TB2’lerin, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye’nin güneyinde deniz güvenliğini izleme görevlerinde kullanılacağı aktarıldı. SİHA’ların, NATO’nun en kritik merkezlerinden biri olan Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde konuşlandırılması planlanıyor.

NATO'NUN GÜVENCE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ GÖREV

Polonya, daha önce de M28 Bryza karakol uçaklarını Türkiye’ye konuşlandırmıştı.

Uçaklar daha öncede Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütmek, NATO’nun daimi deniz kuvvetleri ile İngiltere Northwood’daki NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) arasında koordinasyon sağlamak için kullanılıyordu.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU YENİDEN ÖNE ÇIKTI

Polonya’nın Bayraktar TB2’leri Türkiye’de konuşlandırması, NATO’nun güney kanadına yönelik güvenlik politikalarında Türkiye’nin kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu. Ankara, son yıllarda artan bölgesel tehditler karşısında hem kendi savunma kabiliyetini hem de müttefikleriyle koordinasyonunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

NATO-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

NATO, 2015 yılında Türkiye’ye yönelik özel Güvence Tedbirleri paketi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu kapsamda bölgede AWACS uçakları, istihbarat ve gözetleme faaliyetleri ile bilgi paylaşımı artırılmıştı.