İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin protestosu! Gazze'de ölen çocukların adı tek tek kefene yazıldı

İtalya'nın İsrail ile yapacağı 2026 Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Filistin yanlısı göstericilerle polis ekipleri arasında çatışmalar yaşandı. Binlerce kişi maçın oynanmasını protesto etmek için ülkenin kuzeydoğusundaki Udine kentinde protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi. Protestocular, özellikle Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşırken İsrail’in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtti. Bazı göstericiler de protesto yürüyüşünde ellerinde, üzerinde Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isminin yazılı olduğu büyük boy bir kefen taşıdı. Polis göstericilere müdahalede bulundu.

ORDU PERSONELİ VE POLİSLER KONUŞLANDIRILDI

Pazartesi günü imzalanan Gazze ateşkes anlaşmasına ve İsrail ile Hamas arasında yapılan esir değişimine rağmen mitinge yaklaşık 10 bin gösterici katıldı. TRT World'de yer alan bilgilere göre; polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yetkililer, bölgeyi helikopterler ve insansız hava araçlarıyla izlerken, bölgeye 1.000'den fazla polis memuru ve ordu personeli konuşlandırdı. İtalya'nın I. Grup maçında İsrail'i 3-0 yendiği Bluenergy Stadyumu'na göstericiler kilometrelerce uzaklıkta tutuldu.

İTALYA TEKNİK DİREKTÖRÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu saklamanın bir anlamı yok. Bugün ne bizim ne de sizin için kolay olmadı." dedi.

"Çalmama ihtimalimizin olduğunu düşündüğümüz günler çoktu. Buraya parti havasında olmayacağını bilerek gelmiştik."

'FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK' SLOGANLARI ATILDI

Stadyumun etrafına muhtemel olayları önlemek amacıyla polis kontrol noktaları, beton bariyerler ve metal dedektörleri yerleştirildi.

"Filistin'e özgürlük" sloganları ve "İsrail'e kırmızı kart gösterin" yazılı pankartlarla barışçıl bir şekilde başlayan yürüyüş, arbedeyle sona erdi.

İSRAİL MARŞI YUHALANDI

Protestocular, FIFA'nın, 2022'de Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rusya'ya yaptığı gibi İsrail'in de uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etti. Stadyumda 10 bin kişilik kalabalığın bir bölümü İsrail marşını yuhaladı, ardından alkış sesleri onları bastırdı.