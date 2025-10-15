Dünya Kupası play-off ne zaman, nasıl olacak, tek maç mı? World Cup Play-Off formatı gündemde

Dünya Kupası play-off ne zaman, nasıl olacak, tek maç mı olacak futbol gündeminde merak edilen detaylar arasında yerini aldı. Avrupa kıtasından 16 ülke 2026 Dünya Kupası’nda yer alacak. Takımların 12’si grup lideri olarak doğrudan bileti alırken, kalan 4 takım ise play-off mücadelelerinin ardından belli olacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemelerinde play-off karşılaşmaları 2026 yılının Mart ayında oynanacak. Avrupa’daki gruplarda ikinci sırada yer alan takımlar ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen ekipler kozlarını paylaşacak. Play-off maçlarının tamamlanmasının ardından, Dünya Kupası bileti alan son dört Avrupa takımı da netleşmiş olacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF NASIL OLACAK?

Yeni formatta Avrupa kıtasından 16 ülke finallere katılma hakkı elde edecek. Grup birincileri doğrudan turnuvaya giderken, 12 grup ikincisi play-off aşamasına kalacak.

Ayrıca UEFA Uluslar Ligi’nde gruplarını lider tamamlamasına rağmen Dünya Kupası bileti alamayan en iyi 4 takım da play-off’a dahil edilecek.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TEK MAÇ MI?

Play-off sistemi tek maçlı eleme üzerinden işleyecek. Yeni formatta, eşleşmelerin kazananı tek karşılaşma sonunda belli olacak. Maçlar uzatmalara ve gerekirse penaltılara gidebilecek.

WORLD CUP PLAY-OFF FORMATI NASIL?

Play-off’larda yer alacak 16 takım, kura çekimiyle eşleşerek tek maçlı eleme sistemiyle ilerleyecek. Play-off süreci sonunda 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası bileti kazanacak.

Turnuva Kanada, Meksika ve ABD’nin ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Eğer Türkiye doğrudan katılım hakkı elde edemezse, Mart 2026’daki play-off maçları ile fırsat yakalayabilecek. Play-off’tan çıkmayı başaran ülkeler, Dünya Kupası finallerinde yer alacak 48 takım arasına girecek.