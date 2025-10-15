Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülkeler hangileri? Türkiye Dünya Kupası puan durumu

Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülkeler hangileri, Türkiye Dünya Kupası'na gidebilecek mi soruları futbol gündeminde yerini aldı. A Milli Futbol Takımımız ise 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadelesine devam ediyor. Türkiye grupta İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile yarışıyor.

DÜNYA KUPASI’NA GİTMEYİ GARANTİLEYEN ÜLKELER HANGİLERİ?

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynanan son karşılaşmaların ardından 6 ülke daha turnuvaya katılmayı garantiledi. Güney Afrika, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Senegal, aldıkları sonuçlarla Dünya Kupası biletini cebine koydu. Böylece turnuvaya katılması kesinleşen ülke sayısı 28’e yükseldi.

Dünya Kupası bileti alan 28 ülke belli oldu. Turnuvaya katılımı kesinleşen ülkeler ise İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana oldu.

Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika ise doğrudan turnuvada yer alacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

İspanya - 12 puan Türkiye - 9 puan* Gürcistan - 3 puan Bulgaristan - 0 puan

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NA GİDEBİLİR Mİ?

A Milli Takımımız 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmek için büyük bir mücadele veriyor. Türkiye’nin turnuvaya katılabilmesi için iki farklı ihtimal bulunuyor.,

İlk ve en doğrudan yol grubu lider olarak tamamlamak. Bunun için Türkiye’nin kalan maçlarda İspanya’yı geçmesi gerekiyor. Grup liderliği elden kaçarsa ikinci yol olan play-off mücadelesi devreye girecek.

Play-off turuna, Avrupa’daki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım kaotılacak. Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonucunda, Avrupa kıtasından Dünya Kupası’na gidecek son 4 takım belirlenecek.

Türkiye grubu ikinci sırada bitirmesi halinde bu play-off etabında yer alma hakkı elde edecek.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Tarihinde ilk kez 48 takımın yer alacağı organizasyon 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.