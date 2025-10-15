Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TMSF el koymuştu! 23 yıllık banka satışa çıktı, işte istenen ücret

TMSF, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan BankPozitif'i (Pozitif Bank) satışa çıkardı. 23 yıllık banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlenirken, ihale ise 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erkan Kork'un varlıklarından BankPozitif (Pozitif Bank) TV TMSF'ye devredilmişti. TMSF'nin el koyduğu banka ihaleyle satışa çıkarıldı. 

TMSF'nin ihale ilanında şu ifadeler yer aldı: 

"7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak görevlendirildiği Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (Pay Fix), Erkan Kork Mal Varlığı Değerleri, Capitaltürk Turizm Yatırım Aanonim Şirketi ve Murat Çöpürkaya Mal Varlığı Değerleri mülkiyetinde bulunan %97 oranındaki Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi (Bank Pozitif) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sunulmuştur."

POZİTİF BANK İÇİN MUHAMMEN BEDEL 1.1 MİLYAR LİRA 

TMSF, 2002 yılında kurulan Pozitif Bank için muhammen bedeli 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edildi.

SON TEKLİF VERME SÜRESİ 11 KASIM 

İhalede son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak açıklandı. İhale 12 Kasım tarihinde TMSF'nin Esentepe binasında açık artırma usulü gerçekleştirilecek. 

